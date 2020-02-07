عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تقود تحالف صيني لتحدى متجر جوجل

الجمعة 7 فبراير 2020

الخليج 365

تستعد 4 شركات للتكنولوجيا في الصين لتكوين منصة واحدة للمطورين خارج الصين لتحميل التطبيقات على جميع متاجر التطبيقات الخاصة بهم في وقت واحد، في خطوة يقول محللون إنها تهدف إلى تحدي هيمنة متجر "بلاي" Play التابع لجوجل.



وتعمل الشركات الأربع وهي شاومي، وهواوي، وأوبو، وفيفو، فيما يعرف باسم "تحالف خدمات المطورين العالمي" Global Developer Service Alliance، على تسهيل تسويق مطوري الألعاب والموسيقى والأفلام والتطبيقات الأخرى لتطبيقاتهم في الأسواق الخارجية، وذلك بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وقالت مصادر إن تحالف خدمات المطورين العالمي كان يهدف في البداية إلى الإطلاق في شهر مارس/آذار المقبل، مع أنه ليس من الواضح كيف سيتأثر ذلك بتفشي فيروس كورونا الأخير. ويُذكر في موقع ويب تجريبي أن المنصة ستُغطي في البداية 6 مناطق، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، وروسيا.

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وقالت كاتي ويليامز، المحللة في شركة تحليلات التطبيقات "سنسور تاور" Sensor Tower، إن جوجل - المحظورة خدماتها في الصين – حصلت على نحو 8.8 مليارات دولار على مستوى العالم من متجر بلاي في عام 2019. وإلى جانب التطبيقات، تبيع جوجل أيضا محتوى مثل الأفلام، والكتب، وهي تجمع عمولة بنسبة 30%".

وقالت نيكول بنج، نائبة رئيس قطاع التنقل لدى شركة تحليلات السوق "كاناليس" Canalys، إنه من خلال تشكيل هذا التحالف، ستتطلع كل شركة إلى الاستفادة من مزايا الشركات الأخرى في المناطق المختلفة، مثل الاستفادة من الحضور القوي لشاومي في الهند، وحضور فيفو وأوبو في أسواق جنوب شرقي آسيا، وهواوي في أوروبا. وأضافت: “ثانيا، ستكون البداية في بناء قدر أكبر من القوة التفاوضية ضد جوجل”.

وبحسب أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق "آي دي سي" IDC، فإن الشركات الصينية الأربع استحوذت على 40.1% من شحنات الهواتف العالمية في الربع الأخير من عام 2019، في حين أنه لا تزال أوبو، وشاومي، وفيفو تستطيع الوصول إلى متجر وخدمات جوجل في الأسواق الدولية.

فيما فقدت هواوي الوصول إلى منتجات جوجل في الهواتف الجديدة العام الماضي، بعد أن منعت الولايات المتحدة الموردين الأمريكيين من بيع السلع والخدمات إليها، بعد إدراجها إلى القائمة التجارية السوداء بسبب مخاوف على الأمن القومي.

واتخذت هواوي عددا من الخطوات للابتعاد عن جوجل، إذ أطلقت نظاما جديدا لتشغيل الأجهزة المحمولة باسم "هارموني" Harmony العام الماضي، وهي تستعد خلال العام الحالي لتطوير منصة تكون بديلا عن خدمات جوجل.