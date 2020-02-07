الكعبي: صون التراث الثقافي ضرورة وطنية وإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس التراث اجتماعه الثاني في إمارة أم القيوين بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من أعضاء المجلس.

أكدت نورة الكعبي خلال الاجتماع أن صون التراث الثقافي بجميع أشكاله يعد ضرورة وطنية وإنسانية وركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، باعتباره مصدر فخر بحضارات الأجداد ويذكر الأجيال الحالية بالمحطات المضيئة في مسيرة الوطن. وقالت: لا يمكن لأمة أن تتقدم دون صون ثقافتها وتراثها الإنساني. وأشادت بأهمية التنسيق والتخطيط المشترك بين جميع الجهات المحلية الفاعلة في المشهد التراثي المحلي. وأوضحت أن الإمارات لديها سجل حافل بمجال تسجيل العناصر التراثية سواء كان ملف دولة أو ملفاً مشتركاً مع دول أخرى في مجال التراث غير المادي.

واستعرض المجلس الخطة الخمسية لتسجيل مقومات وعناصر التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو». وتتطلب هذه العملية تعاون وتضافر جهود جميع الأطرف لتجهيز الملفات المطلوبة وفق أعلى المعايير المتبعة لدى المنظمة الدولية.

قدمت سلمى الدرمكي الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية شرحاً عن القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2017 بشأن الآثار الذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بهدف إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة، منوهة بأن الوزارة أرسلت المسودة المقترحة للائحة التنفيذية لقانون الآثار للشركاء للاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم. وناقش المجلس جملة من المشاريع الثقافية التي سيتم تنفيذها في «إكسبو 2020 دبي» وتستهدف إبراز ملامح الثقافة والفنون الإماراتية والإسلامية أمام الوفود والزوار المشاركين في «إكسبو».

حضر الاجتماع مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، والدكتور أحمد خليفة الشامسي، مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في إمارة رأس الخيمة، وأحمد محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في بلدية دبي، وظاعن شاهين مستشار في هيئة دبي للثقافة والفنون، وحمدان كرم الكعبي مستشار رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعائشة راشد الشامسي مدير مركز التراث العربي، وعيسى يوسف مدير إدارة الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار. (وام)