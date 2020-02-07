سلطان يستقبل السفير الأمريكي ويطلعه على «المدينة الجامعية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموّه بمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب سموّه، في مستهل اللقاء، الذي حضره فيليب فراين، القنصل الأمريكي العام، بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

واصطحب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، السفير والقنصل، في جولة في أرجاء المدينة الجامعية للاطلاع على ما تضمه من جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية ومراكز بحوث علمية.

وشملت الجولة زيارة سموّه والضيوف دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرفوا إلى أبرز ما تضمه من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات مهمة عن التاريخ العربي وتاريخ الخليج، فضلاً عن قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية، التي تلقاها صاحب السموّ حاكم الشارقة، من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

ثم عرج سموّه، يرافقه السفير الأمريكي، لزيارة الجامعة الأمريكية في الشارقة، لإطلاعه على ما تضمه من مرافق علمية وبحثية، تخدم طلبة العلم من مختلف دول العالم.

وقدم مدير الجامعة الدكتور كيفن ميتشل، نبذة عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

وسجل السفير كلمة في السجل الذهبي للجامعة جاء فيها «بالنيابة عن مواطني وحكومة الولايات المتحدة، أتمنى لإمارة الشارقة والجامعة الأمريكية، كل التوفيق في مواصلة رؤيتهم لإثراء قادة الغد، بما ينفع المجتمع». وقدم صاحب السموّ حاكم الشارقة، درع الجامعة التذكارية إلى السفير.

وأعرب جونيور، عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال، مشيداً بما شاهده في إمارة الشارقة، من نهضة علمية وثقافية تعكس مدى اهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، بالإنسان والارتقاء بفكره.

حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

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