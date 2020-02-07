شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة شهداء.. وفلسطيني يدهس 14 «إسرائيلياً» في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الخميس، بينما أسفرت المواجهات مع قوات الاحتلال عن إصابة العشرات بينهم صحفي ومسعف، في جولة من الغضب الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية للسلام والمعروفة ب«صفقة القرن»، في حين أصيب 16 جندياً «إسرائيلياً» بثلاث عمليات دهس وإطلاق نار، بمدينتي القدس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية، تسعة مواطنين من الضفة، بينما قصفت طائراته الحربية قطاع غزة، وأعلنت «إسرائيل» تعزيز قواتها بالضفة.

واستشهد فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها حي البساتين في مدينة جنين بالضفة، فيما استشهد ثالث برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» في القدس، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تركته ينزف على الأرض، حتى ارتقى شهيداً.

وذكرت وسائل الإعلام «الإسرائيلية»، أن منفذ العملية في القدس هو فلسطيني (40 عاماً) من مدينة حيفا، وقد أصاب جندياً «إسرائيلياً» بجروح طفيفة.

وكانت المصادر المحلية في مدينة القدس، قد ذكرت أن عناصر من شرطة الاحتلال الموجودة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، قد أطلقوا النار على فلسطيني. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت عدداً من البوابات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، واقتحمت ساحات الحرم القدسي وسط استدعاء المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وفي القدس نفسها، أصيب 14 جندياً «إسرائيلياً» من لواء «غولاني» بعملية دهس بسيارة. وأضافت وسائل إعلام الاحتلال أن سائق المركبة الذي نفذ العملية انسحب من المكان، وسط فوضى بين الجنود. وأعلنت شرطة الاحتلال في وقت لاحق بأنه جرى العثور على السيارة التي نفذت بواسطتها عملية «دهس الجنود» قرب مدينة بيت لحم.

وذكرت القناة العبرية «13»، أن هيئة الإسعاف نقلت 14 مصاباً من مكان العملية، مضيفة أن إحدى تلك الإصابات في حالة خطرة، وأخرى في حالة متوسطة. وتابعت القناة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى «هداسا» عين كارم بالقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات من الشرطة والجيش «الإسرائيليين»، أجريا عمليات تفتيش بحثاً عن منفذ العملية، الذي لاذ بالفرار، والذي تم اعتقاله لاحقاً. وكان هؤلاء الجنود في جولة بالقدس في طريقهم نحو حائط البراق.

واستشهد الشرطي الفلسطيني طارق بدوان (25 عاماً) من قلقيلية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجراً، عقب اقتحام المدينة لتنفيذ أمر هدم منزل أسير فلسطيني. والشاب بدوان أصيب بجروح خطرة برصاص قوات الاحتلال، لدى تواجده داخل مقر الشرطة الخاصة في حي البساتين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، وأعلن فيما بعد عن استشهاده متأثراً بجروحه.

كما استشهد الشاب يزن منذر أبو طبيخ (19 عاماً) من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا، خلال مواجهات اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد القمبع، كما أصيب 7 آخرين.

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وقال شهود إن المواجهات في جنين اندلعت حين تصدى شبان بالحجارة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، وردت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان. وهدم الاحتلال منزل القمبع للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناؤه مؤخراً؛ حيث هدم في عام 2018. ويتهم القمبع بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن في يناير عام 2019.

وأصيب 79 شخصاً، بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة؛ حيث حاصر الاحتلال المدينة بحثاً عن منفذ عملية الدهس في القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: إن طواقمها تعاملت مع أربعة مصابين بالرصاص المطاطي، أحدها بالرأس وآخر مصور تابع لوكالة «رويترز» برصاصة في بطنه ومسعف في قدمه، و75 مصاباً بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أغلبيتهم أطفال، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت جالا. واندلعت المواجهات إثر اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، وتفتيش منازل ومحال تجارية، ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة. وأوضح الشهود، أن القوات صادرت مركبة فلسطينية بدعوى استخدامها بعملية القدس.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جندي من قوات الاحتلال بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار غربي مدينة رام الله. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق حاجز «العنب» ومدخل قرية رأس كركر ببوابات حديدية عقب عملية إطلاق النار.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، وعلى حاجز ال17 في بلدة بيتونيا غربي رام الله. وأفادت مصادرة محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي صوب المتظاهرين، فيما اندلعت المواجهات في بيتونيا بعد إغلاق الاحتلال للطريق المؤدية إلى قرية عين عريك القريبة.

وتزامن التصعيد في الضفة، مع الغارات شنّتها طائرات الاحتلال، على مدينة غزة ومحافظة رفح جنوبي القطاع. حيث قصفت طائرات حربية «إسرائيلية» بعدة صواريخ أرضاً زراعية جنوب شرقي رفح، وهدفاً في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل المواطنين، بزعم الرد على قذيفتي هاون أطلقتا على مستوطنات غلاف غزة.

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