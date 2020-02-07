حمدان بن محمد يشهد خامس أيام مهرجان الهجن في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس تحديات رموز الإيذاع لمنافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل في ميدان المرموم في خامس أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وتابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد وقام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز بعد نهاية الشوط السادس في الفترة المسائية التي شهدت إقامة 18 شوطاً.

واستحقت «دمعة» لفرج الظاهري الحصول على كأس ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح فيما تمكن «مبعد» لحمد الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، ونالت «مزون» لعبدالله المري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للإيذاع البكار «إنتاج»، وتألق «مهدي» لمسعود سعيد في رابع الأشواط المخصص للإيذاع الجعدان للإنتاج.

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وكانت نتائج الفترة الصباحية أسفرت عن فوز عزبة عوض العامري بالتحدي الرئيسي للإيذاع البكار المحليات وذلك بعد أن قدم «عنيده» على قمة الشوط الأول، وفازت بالشوط الثاني المخصص للإيذاع البكار المهجنات «التماس» لحمد العجمي، وظهر شعار سالم الدرعي من خلال الشوط الرئيسي للإيذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه «مياس» متصدراً، وكانت الكلمة العليا لإنتاج فيصل المري في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات وذلك عندما فاز «مخرب»، وكان أفضل توقيت في جميع الأشواط من نصيب «محبوب» لطحنون الوهيبي متصدر الجعدان المهجنات في الشوط ال16.

ويشهد صباح ومساء اليوم، تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتقام التحديات على مدار 29 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وأكد عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ميدان المرموم ومتابعتهم لفعاليات النسخة الثالثة لمهرجان ولي عهد دبي، يؤكد النجاح الكبير لهذا المهرجان.

وتقدم عبدالله أحمد فرج بالتهنئة إلى الشعارات التي تمكنت من الحصول على رموز مهرجان سمو ولي عهد دبي، مضيفاً: «هناك منافسة أخرى بات لها موقع حاسم في جميع المهرجانات، وهي مسابقة بيرق الناموس، وساهمت بصورة كبيرة في رفع المنافسة داخل الميدان وخارجه، حيث بات جميع الملاك يبحثون عن اقتناء وشراء الأفضل ما ساعد على دفع العملية الاقتصادية لسباقات الهجن إلى الأمام».