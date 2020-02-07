قرقاش: التهرب من تطبيق اتفاق الرياض يُضعف مواجهة الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، إن التهرب من تطبيق اتفاق الرياض يضعف جهود مواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن. وأضاف قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «جاء اتفاق الرياض بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي. والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً، في خضم المواجهة مع الحوثي».

وأكد أنه «باتت محاولات البعض للزج باسم الإمارات كشماعة، مكشوفة وواهية ولا تنطلي على أحد». وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي «اتفاق الرياض» الذي جاء بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي.

Advertisements

على صعيد آخر، اتهمت الأمم المتحدة، أمس، ميليشيات الحوثي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين في مناطق سيطرتهم. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة، إن تخفيض حجم المساعدات الإنسانية للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، يأتي لعدم التأكد من وصولها إلى مستحقيها.

والسبت الماضي، كشف تقرير أممي أيضاً أن الحوثيين استحوذوا في عام 2019 على أسلحة جديدة، يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران. والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، يعد ثمرة تحقيق استمر عاماً كاملاً، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير إنه «إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة التي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية»، فيما كشف تقرير أممي أيضاً، الثلاثاء الماضي نزوح أكثر من 3800 أسرة جراء التصعيد الحوثي الأخير والهجمات الإرهابية الصاروخية في 3 محافظات يمنية. (وكالات)