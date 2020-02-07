فنون أدائية في المجمّع الثقافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي استضافة فنون الأداء العالمية في المجمّع الثقافي طوال شهر فبراير الحالي، من خلال برنامج نابض من العروض الموسيقية والمسرح، إلى جانب ورش العمل التعليمية والفنية.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الحالي انطلاق أمسيات من موسم أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية، في حين تتواصل على امتداد هذا الشهر أمسيات استثنائية للموسيقى المستقلة، بحفل مع نهاد السيد بمشاركة موسيقيين آخرين من بيت العود، وأمسية للفنانة أصالة، وفرق شهيرة للموسيقى العربية المعاصرة. كما يتضمن البرنامج مسرحية إماراتية تتناول قضايا ومواضيع اجتماعية من واقعنا الحالي، وتسلط الضوء على أهمية التحلي بالشجاعة عند مواجهة الأقدار.

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ويستضيف المجمّع الثقافي مسرحية «أمنية مفقودة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح الثلاثاء المقبل، وتدور أحداثها حول أمنية ذات العشرين عاماً، وأحلام ذات العشرة أعوام، واللتين تعيشان حياة صعبة وتتمنيان تبادل الأدوار بينهما. وتحل على الفتاتين لعنة تتسبب في تحقيق أمنيتهما، لتتبدل أرواحهما وتأخذ كل واحدة جسد الأخرى، فتواجه كل منهما مصاعب جمّة تفتح أعينهما على قيم مهمة في الحياة.

والمسرحية من إخراج محمد جمعة، وتأليف عثمان الشطي. كما يستضيف مسرح المجمّع الثقافي حفلاً للفنانة أصالة نصري الجمعة المقبل.

وتتضمن فعاليات البرنامج معرض «القصر الأحمر»، وجولة التاريخ الحديث في مدينة العين في 15 فبراير الجاري تتيح اكتشاف أهمية وروعة التاريخ الحديث للإمارات ومشاهدة مقتنيات في متحف قصر العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.