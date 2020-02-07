«الشيـوخ الأمريكـي» ينهـي محاكمة ترامـب بـ«البـراءة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل مجلس الشيوخ الأمريكي، الستار، أمس الأول الأربعاء، على المحاكمة التاريخية للرئيس دونالد ترامب بتُهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة، معلناً براءته، في تصويت أظهر تكاتف الجمهوريين حول رئيسهم، مقابل الديمقراطيين الذين سعوا لعزله، وبينما وصف ترامب النتيجة ب«نهاية المحنة»، و«هزيمة لمن حاولوا تدميره»، رآها خصومه وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنها «لا قيمة لها»؛ إذ يبقي الرئيس الموصوم ب«العزل»، ويظل «تهديداً للديمقراطية»، مبشرة ب«رئيس جديد» العام المقبل.

وصوّت 52 عضواً جمهورياً من أصل 53 لتبرئة ثالث رئيس أمريكي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضواً جمهورياً على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونجرس.

ويفرض الدستور الأمريكي، تصويت أغلبية الثلثين لعزل الرئيس. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس الذي ترأس المحاكمة، إن «ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لم يعتبروا ترامب مذنباً، قرر المجلس، أن المدعى عليه دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، غير مذنب في التهمتين الموجهتين إليه».

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وخالف جمهوري وحيد، هو السيناتور ميت رومني، إجماع حزبه، بتصويته مع الديمقراطيين لمصلحة إدانة ترامب بتهمة استغلال السلطة.

وكانت أول رد فعل لترامب عقب براءته، مناكفة خصومه، بشكل ساخر، مؤكداً أنه سيظل رئيساً «إلى الأبد». ونشر على حسابه في «تويتر» فيديو يظهر غلافاً افتراضياً لمجلة «تايم» وعليه شعار حملته الانتخابية لسنوات مقبلة..حتى وصل من شعار: «ترامب 2020» إلى «ترامب للأبد». وواصل ترامب هجومه على خصومه الديمقراطيين، خلال اجتماع له احتفل ببراءته، وقال، إنه مر «بمحنة فظيعة من أشخاص غير شرفاء وفاسدين»، مضيفاً: «فعلوا ما بوسعهم لتدميرنا، وألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا». وتابع: «يعرف الديمقراطيون أن ما يفعلونه سيئ، لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا». وأضاف: «لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة»، في إشارة إلى تمزيق بيلوسي، الثلاثاء، خطابه بعد أن تفادى مصافحتها. وصرح لاحقاً في مؤتمر صحفي: «محاكمتي كانت سياسية، ولم تكن عادلة»، مضيفاً أن «الديمقراطيين كانوا يدركون منذ اليوم الأول أننا أبرياء، لكنهم استمروا» وقال: «محاولة عزلي عار ولو خسرنا القضية لانهارت الأسواق». وتابع: «جرى معي من خلال محاولة عزلي هو غش وأكاذيب، وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعدي».

بدورها، أكدت بيلوسي، أن ترامب يبقى «تهديداً مستمراً للديمقراطية» . وكانت بيلوسي استبقت نتيجة التصويت بقولها، إنه مهما حصل، سيكون ترامب ثالث رئيس يحمل وصمة «العزل» وهاجمته بعنف قائلة: العام المقبل سيكون لدينا رئيس جديد يلقي خطاب الاتحاد..ومزقت خطابه لأنه لم يكن خطاب اتحاد؛ بل خطاب عقله الخاص بعيداً عن الواقع والحقيقة. (وكالات)