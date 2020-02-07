شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ علاجاً تجريبياً لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت في الصين، أمس الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، يشمل 750 مريضاً في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد مؤخراً.
وبحسب موقع قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد أظهر الدواء نجاحاً في مواجهة فيروس «سارس»، و«كورونا» المعروف ب«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية».
لكن خبراء قالوا إنه يتعين عليهم انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية، فيما قال علماء صينيون إن الأدوية المضادة للملاريا قد تم النظر فيها أيضاً في العلاجات.
وخارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج «الأنفلونزا» و«فيروس نقص المناعة المكتسبة» (الايدز). وقال الأطباء إنها لم تحقق علاجاً كاملًا، لكن حالة المريض تحسنت بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج. (وكالات)
مكتشف «كورونا» في حالة حرجة
ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية ومستشفى ووهان المركزي، مساء أمس، أن الطبيب الصيني لي وين ليانغ، الذي أطلق تحذيرات مبكرة حول فيروس كورونا، في حالة حرجة، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الرسمية نفسها، وفاته.
واستجوبت السلطات الصينية ليانغ، في ديسمبر الماضي واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت. ونقل الطبيب، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض «سارس»، إلى المستشفى في 12 يناير، بعد إصابته بالفيروس من مريضة، وتأكدت إصابته بالمرض في الأول من فبراير الجاري.
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