الصين تبدأ علاجاً تجريبياً لـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت في الصين، أمس الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، يشمل 750 مريضاً في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد مؤخراً.

وبحسب موقع قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد أظهر الدواء نجاحاً في مواجهة فيروس «سارس»، و«كورونا» المعروف ب«متلازمة الشرق الأوسط التنفسية».

لكن خبراء قالوا إنه يتعين عليهم انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية، فيما قال علماء صينيون إن الأدوية المضادة للملاريا قد تم النظر فيها أيضاً في العلاجات.

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وخارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج «الأنفلونزا» و«فيروس نقص المناعة المكتسبة» (الايدز). وقال الأطباء إنها لم تحقق علاجاً كاملًا، لكن حالة المريض تحسنت بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج. (وكالات)

مكتشف «كورونا» في حالة حرجة