شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: نتطلع لإعلاء اسم الإمارات في المحافل العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أهمية تطبيق آليات العمل المشترك مع مختلف الهيئات والجهات على مستوى الدولة، بهدف إعلاء اسم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية العالمية، ترجمةً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بضرورة تسخير كل سبل النجاح والتميز أمام الرياضيين الإماراتيين، والعمل على تأسيس قاعدة قوية من المواهب والعناصر القادرة على تمثيل الإمارات بالصورة المطلوبة في مختلف المناسبات الرياضية الدولية.

أشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية بناء الاستراتيجيات والخطط وتنسيق الجهود في إطار مؤسسي متكامل، إذ تعد من أبرز العوامل الكفيلة بتحقيق الطموحات والآمال المعقودة على الشباب، معرباً سموه عن ثقته في الكوادر الوطنية والخبرات الموجودة التي تسهم في المضي قدماً بالرياضة الإماراتية نحو مزيد من التطور والازدهار.

وأشار سموه إلى ضرورة تبني الأفكار المبدعة في تعزيز النشاط الأولمبي، وبما يتماشى مع نهج وتوجهات دولة الإمارات وخلق آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ونشر القيم السامية للحركة الأولمبية، وإقامة شراكات قوية مع مختلف الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور حميد القطامي نائب رئيس اللجنة، ومحمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة، وتم اعتماد تعيين محمد بن سليم أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية، مع قبول استقالة كل من طلال الشنقيطي وصالح محمد بن عاشور من الأمانة العامة للجنة.

وخرج الاجتماع بقرار آخر وهو الالتزام بقرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى وتعليق عضوية أحمد الكمالي من مجلس إدارة اللجنة حتى إشعار آخر.

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وشهد الاجتماع مداخلة من عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الذي اقترح أن تبادر اللجنة الأولمبية بإعداد جيل من الكوادر الشابة الملمة بالميثاق الأولمبي للاستعانة بها في الفترة المقبلة، وهو ما لاقى قبولاً كبيراً داخل الاجتماع لتتم تزكية ذلك المقترح.

واستعرض الحضور استعدادات فريق العمل التنفيذي للنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني 2020 وانطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر، وتُقام في الخامس من مارس المقبل.

وعقب الاجتماع، قال محمد بن سليم: «أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم على ثقته الغالية ومجلس الإدارة التي منحوني إياها، بتولي منصب الأمين العام، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة، وأتمنى التوفيق في الوفاء بالتزاماتها، سيتم بحث أولويات الفترة المقبلة مع فريق العمل باللجنة وأبرزها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التي نتمنى تسجيل إنجازات خلاله وألا نذهب من أجل المشاركة فقط».

وعن تعيين الأمين المساعد، قال: «سندرس الأمر مع المختصين حول هذا الموضوع، ولا بد من اختبار شخصية ذات كفاءة وخبرة في العمل بالمجال الأولمبي لتولي هذه المهمة،

التحديات كثيرة ولكننا على ثقة بقدرتنا على تجاوزها بروح الفريق، وسنعتمد على خبراء من ذوي الكفاءة لمساعدتنا في العمل».

وفي رده على موضوع التجنيس، قال: «القرار بيد القيادة، ولا أستطيع الحديث في هذا الأمر حالياً»، وعن مطالبة الاتحادات بالمزيد من الدعم، قال: «الرياضة دورها مهم جداً، فهي جزء مهم في المجتمع، والميزانية موجودة، ولكن الأهم كيفية استثمارها بالشكل صحيح».