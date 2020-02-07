شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث شاعرات يحلّقن في سماء الكلمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مجلس الحيرة الأدبي أصبوحة ضمن فعاليات مهرجان الشعر النبطي، شاركت فيها ثلاث شاعرات، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قدّمت للأصبوحة الشاعرة الإماراتية هنادي المنصوري.

البداية كانت مع هند الفهيد من السعودية، وألقت العديد من القصائد بأسلوب شجي، تقول في قصيدة (لأرض الإمارات):

حييتِ يا ديرةٍ ما تنبت إلاّ السلام

تحية إكرام من معشوقتي لينها

من ديرة آل السعود شيوخ مجد وحسام

تحية إعزاز تزهر وافيٍ دينها

لأرض الإمارات نوّارة خليج الكرام

عينٍ على المجد وعينٍ تِسخي بْ زينها

الشاعرة موضي رحال من الكويت، ألقت مجموعة من القصائد منها «المعلقات السبع» جاء فيها:

الوقت طفف لي على مكيالي

وأركى علي صدوفه المختلفة

وأنا الهوى..وإن كان حرك شالي

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ما هزني ولا له بقلبي صرفة

أضحك مثل من بات قلبه خالي

لا منكرة همي.... ولا معترفة

واختتمت الأصبوحة بالشاعرة الإماراتية الملقبة ب «الأميرة»، فقالت من قصيدة بعنوان «أهل الإمارات»:

سلام يا أهل الإمارات

ياللي قدركم فوق عالي

شعبي ولا يرضى بزلات

حشيم طبعه ما يبالي

نسمع كلاماً ف المجلات

ماله من الصحة مجالي

من قال نسمح بالدنيات

باسم التحضر والدلالي