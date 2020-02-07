شكرا لقرائتكم خبر عن 158 خبيراً يطالبون بوقف تدهور البيئة البحرية والساحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خبراء وباحثون في عالم البيئة، ضرورة وضع استراتيجيات تسهم في تحقيق تغييرات ونقلات نوعية للحد من التدهور في البيئة البحرية والساحلية، ودعوا إلى التعاون الدولي والإقليمي للحد من تدمير التنوع الحيوي.طالب الخبراء والباحثون (158 من 14 دولة) خلال مشاركتهم في منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي ال ٢١، على مدى أربعة أيام بالبحث عن أساليب وآليات مستدامة لوقف استغلال أسماك القرش، وعلى مدار أربعة أيام موضوعات متنوعة ومهمة في عالم البيئة البحرية والشعاب المرجانية.وأشاروا إلى أن أكثر من ثلث التنوع الحيوي في مياه الخليج العربي يمكن أن يضيع بعد نحو سبعة عقود.وأكدوا أهمية الحفاظ على أشجار القرم وإعادة زراعتها لما لها من فوائد عدة متنوعة وتطرقوا إلى تجربة الإمارات في هذا الشأن، وتجربة اليمن في جزيرة سوقطرة، كما تطرقوا إلى أهمية الثدييات البحرية للحفاظ على نظام بيئي صحي.وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: إن الهيئة تعمل على مشاريع حيوية عدة في محمية صير بونعير، من بينها مشروع دراسة حالة السلاحف البحرية وتعشيشها، ومشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية؛ حيث عانت الشعاب المرجانية في العقود الأخيرة، تدهوراً شديداً بسبب العوامل الطبيعية والبشرية، نتيجة للعديد من الممارسات الخاطئة، وكان لا بد من التحرك الفوري لإعادة تأهيل المناطق الساحلية المدمرة وزيادة مساحة الشعاب المرجانية، ما مكننا من رصد ٤٠ نوعاً من الشعاب المرجانية الأصلية.وبدوره، تناول الدكتور جون بيرت، الأستاذ المساعد في البيولوجيا لدى جامعة نيويورك أبوظبي، الشعاب المرجانية في المنطقة البحرية العربية وأهميتها، ومميزات وسمات الشعب المرجانية في الخليج العربي، وتطرق إلى سطح البحر والبيئة العامة ودرجات الحرارة والظروف العامة التي تتعلق بالشعب المرجانية والتغيرات في درجة الحرارة، والتغيرات المناخية التي تؤثر في الشعب المرجانية، والنظام البيئي الإيكولوجي للشعب المرجانية في المستقبل.وتحدث المستشار والخبير البيئي الأردني، إيهاب عيد، عن الدراسة التي أنجزتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية حول الشعاب المرجانية في خليج العقبة، ونتائج تلك الدراسة، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وتوفير قاعدة بيانات وطنية لأنواع المرجان الصلب.وتناول الدكتور فريد كروب، من معهد سينكينبرج للأبحاث في ألمانيا، أهم التهديدات للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري، يمكن الحديث عن التطورات الحضرية والصناعية والسياحية، وقد كان للتجريف، وطمر النفايات، والتخلص من النفايات الصلبة وتصريف المجاري، والانسكابات النفطية، والإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية، من الأسباب الرئيسية للضغط المتزايد على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري.

أسماك القرش

وأكدت الدكتورة جوليا سبايت، من جامعة كامبريدج، عن أسماك القرش وموائلها وما تتعرض له من تدمير، فأسماك القرش هي من بين أكثر الكائنات البحرية التي تتعرض للصيد الجائر وتدمير الموائل.

ولفتت إلى أن عدد أنواع أسماك القرش يصل إلى ٥٠٠ نوع، من بينها ٥٦ نوعاً يوجد في المنطقة البحار العربية، (الخليج العربي، خليج عمان، البحر الأحمر)، بعضها معرض لخطر الانقراض.

١١ نوعاً من القرم معرض للانقراض

وفقاً لما تحدث به الدكتور هيمانسو داس، تحمي أشجار القرم أكثر من ٣٠٠٠ نوع من الأسماك، وهناك ١١ نوعاً من حوالي ٧٠ نوعاً من أشجار القرم معرضة لخطر الانقراض، ولفت إلى أن الإمارات تبذل جهوداً عدة لحماية أشجار القرم. وتطرق داس إلى تجربة أبو ظبي في زراعة القرم.



٣٠٠٠ شتلة قرم في سوقطرة

Advertisements



الدكتور عبد الكريم ناشر، أستاذ جامعي سابق في جامعة صنعاء، والاستشاري في إدارة مشروع الأمم المتحدة للبيئة، في الحفاظ على التنوع الحيوي في جزيرة سوقطرة، والذي يشارك في المنتدى منذ أكثر من ١٢ سنة، تطرق إلى تجربة إعادة زراعة أشجار القرم في جزيرة سوقطرة، والاستخدام المستدام لها.



٢٢ نوعاً من الثدييات البحرية



قالت ميثاء الهاملي، من هيئة البيئة في أبو ظبي، في ورقة قدمتها: إن الإمارات ثاني دولة في العالم يوجد فيها أكبر عدد من أبقار البحر، لافتة إلى أهمية حماية الثدييات البحرية للحفاظ على نظام بيئي صحي، وأشارت إلى أن نحو ٢٢ نوعاً من الثدييات البحرية يوجد في مياه الخليج العربي وخليج عُمان والبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، ومن بين نحو ٧٣٠٠ من أبقار البحر الميت تعيش في مياه الخليج العربي.



الإدارة الفعالة للمناطق البحرية



ومن جانبها، تطرقت الدكتورة ريبيكا كلاوس، إلى أهمية الإدارة الفعالة للمناطق البحرية المحمية؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية أفضل، من حيث ضرر أقل في الموائل وضغط صيد أقل، وطول عمر الأسماك، وأقل تسرباً. وبالتالي فإنه بقدر أهمية إدارة المناطق البحرية المحمية، من المهم أيضاً تقييم فعاليتها، لتحقيق الأهداف والغايات الصحيحة.