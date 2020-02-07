«التنمية الثقافية» في اتحاد الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأثنين المقبل الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام للاتحاد في ندوة بعنوان «التنمية الثقافية من التكوّن إلى التمكّن».

تسلط الندوة التي يديرها سامح كعوش على آليات رصد د. محمد بن جرش للتنمية الثقافية في دولة الإمارات بعد أكثر من أربعة عقود على تأسيسها، وكيفية توثيقه تجربة التنمية الثقافية ومسيرتها ضمن نموذجها الإماراتي الخلاق بالسرد التفصيلي العلمي الجاد لبعض التفاصيل والخصائص المهمة من الحياة الإماراتية بشكل عام، خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، وانعكاساتها على المسألة الثقافية التي تتعدد أبعادها ويتقاطع فيها الخاص والعام والذاتي والموضوعي، كما تستهدف الندوة الحوارية استقراء الإجابات الشافية لمواضيع تكوين العناصر الثقافية والمعرفية وتمكين تنميتها واستدامتها، وتحول الجهد الثقافي التطوعي والمهني من جهد فردي إلى حالة مؤسساتية.

الدكتور محمد حمدان بن جرش، نائب رئيس جمعية حماية اللغة العربية، إضافةً إلى شغله سابقاً مناصب عضو إدارة منتدى الشارقة للتطوير ورئيس الشؤون الإدارية بين 2009 و2016، والمدير العام للمدينة الجامعية في الشارقة 2012-2016، والمدير العام للمسارح في الشارقة 2009-2012. وله عدة مؤلفات من أهمها «التنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة: من التكوّن إلى التمكّن»، «رؤى ثقافية»، «نوافذ»، «دليل الإداري الناجح»، و«آخر برميل نفط».