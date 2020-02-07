دعوة الكوادر الطبية للمشاركة في مسيرة «القافلة الوردية» العاشرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تدعو اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، الكوادر الطبية الوطنية، والمستشفيات إلى المشاركة في مسيرتها العاشرة، التي تنطلق في 26 من الشهر المقبل، وتستمر لمدة عشرة أيام، تجوب خلالها مختلف مدن وإمارات الدولة.

وتسعى المسيرة التي تحتفل بمرور عشر سنوات على انطلاقها، إلى استقطاب مزيد من المشاركات للأطباء المواطنين، والمقيمين، وتوسيع نطاق الأعداد الكبيرة من المتطوعين المشاركين في المسيرة من الأطباء والعاملين في مجالات الرعاية الصحية المختلفة والمستشفيات، من خلال طلبات المشاركة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https:/‏/‏www.pinkcaravan.ae/‏join-the-medical-team/‏ في موعد أقصاه 15 فبراير المقبل.

ويشارك في المسيرة عدد كبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومجالاتها المتعددة، ما يعكس النجاح الذي حققته الحملات السابقة للمسيرة في رفع الوعي بين مختلف أفراد المجتمع، وترسيخها لثقافة العمل التطوعي بين مكوناته كافة، لا سيما شريحة الأطباء، والعاملين في القطاع الصحي.

وعبرت الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ورئيسة اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة، عن فخرها بما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سنوات المسيرة ال9 الماضية.

وحول الدعوة قالت الماضي: «إن الأعداد الكبيرة للمتطوعين على صعيد الكوادر الطبية والمساندة، يعتبر ثمرة لجهود عشر سنوات من العمل الدؤوب، ويعكس مدى الوعي الذي حقّقته بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع الإماراتي، بما يتعلق بأهمية العمل التطوعي، الذي يقدم خدمات إنسانية جليلة للأفراد في دولة الإمارات».