192 مستفيداً من خدمات «التقنيات المساندة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مركز التقنيات المساندة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن العدد الاجمالي للأشخاص الذين استفادوا من خدماته وصل إلى 192. ويقدم المركز منذ تأسيسهِ عام 2014 منظومة متكاملة من خدمات التقنيات المساندة والتي تشمل تقديم الاستشارات ومبادرات التقييم وتجربة الأجهزة والتدريب على استخدامها والمتابعة مع المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة التقييم بشكل دوري للتحقق من الوصول إلى الاستفادة المرجوة والتعديل إن لزم الأمر.

وأكدت رباب عبدالوهاب مسؤول المركز أنه يهتم بتقديم كل أشكال الدعم للمستفيد من خلال التوعية وتثقيف المستفيدين وأسرهم والعاملين معهم وتوفير التعديلات البيئية اللازمة والدعم المادي من خلال توفير خيارات التمويل.

وأوضحت أن التقييم من أهم الخدمات التي يقدمها المركز لأن توفير الحلول التقنية وباقي الخدمات يعتمد بشكل أساسي على نتائجه، وللحصول على أدق النتائج يعتمد المركز على اتباع أفضل الممارسات العالمية، ويستخدم اختصاصيوه أداة التقييم التابعة لمبادرة ويسكانسن للتقنيات المساندة المستخدمة عالمياً، ومن خلالها يمكن التوصل لأدق الحلول التقنية التي تساعد المستفيد على أداء مهامه بسهولة وبأكبر قدر من الاستقلالية.

ويُقدِّم التقييمَ للمستفيدِ فريقُ عملٍ مُتعدِّد التخصصات بحيث يكون المستفيد مركز الاهتمام وأداء الوظائف اليومية هو ما يحدد اختيار الأدوات والأجهزة المختلفة وفقاً لاحتياج المستفيد ورغبته، حيث تم تقسيم التقييمات لعدة أنواع لتسريع الخدمة فهناك الشامل المفصل والذي يتألف من عدة جلسات في البيئات المختلفة التي يزورها المستفيد مثل المنزل والبيئة المدرسية والأماكن المفضلة لديه ويتم بعدها تحديد الحلول التقنية والتعديلات البيئية المترتبة على ذلك، أما المستعجل فهو طارئ لاحتياج أداة معينة يتم توفيرها في أقرب وقت ممكن في حين تركز مبادرات التقييم مثل تقييم أدوات المأكل والمشرب.