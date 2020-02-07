«نيويورك أبوظبي» تطرح 4 مساقات في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

رسخت جامعة نيويورك، شراكتها الاستثنائية مع إمارة أبوظبي بتأسيس الجامعة التي احتضنت خلال العقد الماضي، مجتمعاً واعداً من العلماء والطلاب والباحثين والفنانين والمخترعين، وغيرهم من الشخصيات البارزة، قدمت إسهامات كثيرة بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للمعرفة والثقافة.

قالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، خريجة الجامعة، دفعة 2014: «لعبت الجامعة، دوراً محورياً في مسيرتي التعليمية على الصعيدين الشخصي والوطني؛ حيث مكنتني من المساهمة في صياغة الرؤى الطموحة من خلال التعرف إلى احتياجات الأطراف المعنية في سبيل تلبيتها كما علمتني الجامعة أنه بتوحيد الجهود مع الشغف سنتغلب على أي تحديات حتى وإن كانت تبدو مستحيلة».

من جانبه قال أندرو هاميلتون، رئيس الجامعة: «خلال عقد من الزمن نجحت الجامعة في استقطاب نخبة متميزة من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن تطويرها لمناهج فريدة عالمية المستوى ما رسخ مكانتها كمركز رائد للأبحاث والثقافة والابتكار على مستوى المنطقة».

وتعتزم الجامعة، طرح 4 مساقات دراسية جديدة ضمن برامجها الأكاديمية، تشمل الهندسة الحيوية، وإدارة الأعمال والمجتمع، والاقتصاد، إضافة إلى مساق الفنون الجميلة، مشيرة إلى أنها بصدد الحصول على موافقات هيئة الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تنطلق في سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول المقبل لتضاف إلى ال24 مساقاً التي توفرها الجامعة لطلبتها.

ولفتت مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الجامعة في حرمها بجزيرة السعديات، أمس الأول الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، إلى أن التخصصات الجديدة التي تعمل الجامعة عليها تشمل تخصص إدارة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، الذي سيوفق بين طريقة إدارة الأعمال وخدمة قضايا المجتمعية المحلية والعالمية، وتخصص الطب الحيوي الذي يجمع بين علوم الهندسة والطب لرفع كفاءة الطب وصناعة الدواء، إضافة إلى طرح برنامجين للماجستير في تخصصات ماجستير علوم الاقتصاد، وماجستير في الفنون الجميلة الذي يجمع بين التصميم والفنون والإعلام، ويعد الأول من نوعه في الدولة، ومن المتوقع أن يتم طرحها في سبتمبر/‏‏‏‏‏‏ أيلول المقبل، بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي الخاص بها».

وأكدت على أن الجامعة تتبع سياسة قبول انتقائية وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قادة المستقبل، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي، وضمن سعيها الدؤوب لبناء كوادر وطنية مبدعة ومتميّزة، تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوقين المقبولين في الجامعة، منحاً دراسية مدفوعة بالكامل تحت مظلة برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية، بجامعة نيويورك، أبوظبي، بحيث لا يتوجب على الطلاب المواطنين تقديم أي طلبات للإعانة المالية من الجامعة.

ولفتت إلى أن عدد طلاب المرحلة الجامعية بلغ 1450 طالباً من أكثر من 115 دولة، يتحدثون أكثر من 115 لغة، مشيرة إلى أن الطلبة الإماراتيين يمثلون الأكثرية بين الطلبة بنسبة 15%، يليهم الطلبة الأمريكيون بنسبة 12%، فيما يبلغ عدد طلبة الدكتوراه أكثر من 80 طالباً، كما تضم الجامعة أكثر من 300 من أعضاء الهيئة التدريسية، من أكثر من 45 دولة حول العالم، من ضمنهم نخبة من أهم الباحثين والعلماء والكتّاب والفنانين الفاعلين ضمن طيف واسع من التخصصات.

وأشارت إلى أن متوسط قبول الطلبة يبلغ 4% من عدد المتقدمين للالتحاق بها سنوياً، حيث تم قبول هذا العام نحو 500 طالب من بين 14 ألف طلب التحاق.

وقالت: «باحثو وطلبة الجامعة استطاعوا تسجيل 24 براءة اختراع تشمل أبحاثاً متعددة في شتى القطاعات العلمية خلال 10 سنوات».