محمد بن راشد يحضر أفراح النيادي والنعيمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبيلتي النيادي والنعيمي، أفراحهما في مدينة العين.

وحضر سموّه، يرافقه خليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عامر النيادي، في مركز العين للمؤتمرات، عصر أمس، بمناسبة زفاف نجله عامر، إلى كريمة المرحوم علي محمد النعيمي.

وبارك سموّه لآل النيادي وآل النعيمي أفراحهم، وهنّأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة والبنين.

وحضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال المقام لمناسبة زفاف عامر سعيد النيادي، إلى كريمة المرحوم علي محمد النعيمي.

وبارك للعروسين وذويهما أفراحهم، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

وحضر الحفل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وأعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين. (وام)