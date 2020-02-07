عبداللـه المري يفتتـح مركـز الشرطـة الذكـي السـابع

افتتح اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في منطقة حي دبي للتصميم، مركز الشرطة الذكي«SPS» السابع على مستوى الإمارة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومالك سلطان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

أكد المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعميم تجربة مركز الشرطة الذكي، الذي أثبت نجاحاً عالمياً منقطع النظير في تقديم خدمات بدون تدخل بشري، واستقطب وفوداً من مؤسسات أمنية وشرطية وشخصيات عالمية ليعيشوا تجربة استثنائية في واحدٍ من أبرز المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها، في إطار سعيهم لتطبيق هذه التجربة في بلدانهم بهدف الارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية بما يسهل ويوسع من عملية الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.

Advertisements

وقال: إن هذه المراكز تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، كما أنها، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لاسيما أنها تقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

وأوضح أن مركز الشرطة الذكي في حي دبي للتصميم يوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز بدون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة وبدون توقف.

من جهتها، قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، «نحن سعداء بافتتاح أول مركز شرطة ذكي في D3 والذي سيوفر لشركائنا التجاريين إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى الخدمات الشرطية، كما يعد هذا المركز الذكي جزءاً من جهود الإمارة نحو التحول إلى أحد أذكى مدن العالم، وهو يعكس جهودنا المستمرة في تحسين بنيتنا التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين مجتمع التصميم المزدهر من الاستمرار في الإبداع والابتكار».