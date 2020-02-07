أجوبة أعسر من الأسئلة

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لماذا تظل الأسئلة المصيرية من دون أجوبة، ولا يكترث الناس؟ مرّ أكثر من عقدين على ظهور وحش الإرهاب كتنظيم، وانساقت الأنظمة شرقاً وغرباً، من دون فهم، بصمت إلى مكافحة الإرهاب، بينما اللعبة من أساسها تشويه العرب والمسلمين والإسلام، وتمزيق المنظومة العربية تحديداً في مواطن حساسة استراتيجية.

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لسنا بعيدين كثيراً عن انفراج الكروب، إذا لم تولد نوائب أخرى. تبقى الأسئلة المحرجة المزعجة: كيف يُعقل أن تضحك قطعان مجرمين من ذقون العرب جميعاً، شعوباً وأنظمة، مفكرين ومثقفين وإعلاميين، ومراكز بحوث وأساتذة جامعيين وغيرهم، تنطلي عليهم سخافات من قبيل أن هؤلاء متطرفون دينيّاً؟ ألا يكون للمتطرف ذرّة من الدعوة إلى دين الله؟ كيف يدّعي الدعوة إلى سبل الهدى مَن كل أفعاله الشنيعة نقيض الآية الكريمة:«ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»(النحل 125)؟

إذا احتاج الإنسان إلى دليل، فهيلاري كلينتون تقول:«إن الولايات المتحدة هي التي أنشأت القاعدة»، والإمبراطور ترامب يقول:«إن أوباما هو الذي أسس«داعش»». لماذا البحث عن الشواهد والشهود؟ نكبة الإسلام والمسلمين هي أن تُردّد النخب العربية والإسلامية أن هؤلاء متطرفون دينيّاً. هذا المنطق اللامنطقي يُكسبهم صدقيّة ويجعلهم يظهرون بمظهر مسلمين حقيقيين أصحاب نظريات فقهيّة متشدّدة، بينما هم مرتزقة مجنّدون لتدمير الإسلام بأيدي مجرمين منتمين إليه بالجنسية والتبعية. يجب الاعتراف بأن النظام العربي ودولاً إسلامية جرفها تيار الاستحماق العالميّ لأسباب كثيرة، من أهمّها انعدام الجرأة على مخالفة التيار الدولي الجارف، حتى لا يتهم المعترض أو المستوضح بأنه واقف إلى جانب الإرهاب بدليل امتناعه أو عدم اقتناعه بمكافحته. بصراحة، المسألة ليست سهلة، فعندئذ يقال له: انتظر إذاً وسوف ترى الإرهاب يرتع في ديارك ويعيث فيها فساداً.

السؤال الأنكى: كيف سيسجّل التاريخ هذه الصفحات الغرائبيّة؟ كيف ستحكم الأجيال العربية المقبلة على عرب العقدين الأخيرين بخاصة؟ هل سيقال إن شباكهم مُزّقت بهدف والمرمى بلا حارس؟ أربعمئة مليون جعلهم«المجتمع الدولي» شهود زور في قضاياهم المصيرية؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الذهبية: السكوت عن الأسئلة من ذهب، لأن الأجوبة تحرق الحلق.

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