«التربية»: متغيرات نوعية لتمكين الطلبة بمجالات الدبلوماسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الانشطة والابتكار، أن عملية التعلم لم تعد مقتصرة على الغرفة الصفية، إذ إن الوزارة ركزت على إدخال تغيرات نوعية في المنظومة التعليمية، لتحقيق التنوع في مساحات التعلم أمام طلبتنا، ما يسهم في تكوين شخصية الطالب الإماراتي عملياً، وأكاديمياً.

قالت إن الوزارة تركز على بناء جيل واعٍ من خلال تغيرات نوعية لتمكين الطلبة في العديد من مجالات الدبلوماسية، فضلاً عن تأسيس الطلبة في مختلف المهارات الحياتية، بحيث لا تكون حكراً على تخصص معين، وتصبح ثقافة عامة تتيح لطلبتنا قدراً أكبر للتعاون والانفتاح على الآخرين، فضلاً عن التركيز على تمكين من البرامج المختلفة، إضافة إلى بلورة صيغ التعاون مع العديد المؤسسات العالمية ليتمكن طلبتنا من تمثيل دولتنا فيها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «رسائل إلى دبلوماسي المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار2020، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في دبي فستيفال آرينا، وتتواصل فعالياته إلى يوم غد السبت.

وأفادت الضحاك بأن الوزارة ركزت على ترجمة توجهات الدولة، في برامجها المتنوعة من خلال إطلاق عدة برامج ومبادرات من بينها برنامج سفراء الدبلوماسية بهدف تطوير مهارات طلبتنا في هذا المجال، وإعدادهم أحسن إعداد للمستقبل.

وأوضحت أن القيم الإماراتية هي محركنا في سعينا للتميز والعطاء وهي بوصلتنا للريادة في مختلف المجالات، بها نعتز ولها نعمل لتبقى هوية حاضرة بقوة في المحافل العالمية.

استدامة التعلم

من جهته، أكد عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، أن استدامة التعلم ومواصلة اكتساب المهارات «وصفة» للنجاح والريادة والتطور، ويجب أن يكون ذلك فعلاً ملازماً ومستداماً لمن يرغب في تحقيق طموحاته وأحلامه.

وقال خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ذاتها، إن أهم مرتكزات العمل الدبلوماسي، تتمثل في القراءة وتعلم اللغات واستثمار الوقت والعمل دوماً على تطوير الذات والمهارات، واكتساب ثقافات متنوعة بشكل متواصل، ما يسهم في تكوين تنوع معرفي لدى الطلبة، يفتح أمامهم الفرص، وأحث الطلبة على ضرورة مواصلة القراءة واكتساب المهارات لأنها كفيلة بأن تنقلهم عبر مختلف محطات الحياة، مؤكداً على أن اللغات أهم مرتكز للانفتاح على الثقافات وجسر تواصل مع المجتمعات.

وأوضح أنه من الواجب علينا أن نوسع معالم هويتنا الإماراتية، بحيث تستوعب مختلف توجهات أبنائنا و اهتماماتهم وثقافاتهم، خاصة في ظل ما نعايشه من انفتاح في عصرنا الحالي، فهم أولاً وأخيراً ينتمون لهذا الوطن، ويضحّون من أجله بالغالي والنفيس.

مبادرة «سفراؤنا»

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واستضافت الجلسة ثلاثة طلبة أسهمت برامج وزارة التربية والتعليم في تطوير شخصياتهم ومهاراتهم، مثل مبادرة «سفراؤنا» وسرد الطلبة تجربتهم الحافلة بالمعرفة والعلوم عبر مختلف البرامج التي شاركوا فيها.

وشهد اليوم الثالث للمهرجان عدداً من الجلسات المتنوعة، التي ترتقي بطموح الطلبة، وتلبي شغفهم المعرفي، إذ استهل المهرجان، أمس، الجلسة الافتتاحية التي جاءت بعنوان «ما وراء التوقعات»، حيث قدمها نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020، واستعرض خلالها نبذة عن أهم محاور إكسبو، وأهميته باعتباره مساحة تعليمية إضافية للطلبة، بأبعاد عالمية، كما شهد المهرجان عدداً من الجلسات الحوارية الهادفة إلى توسيع افق وتطلعات الطلبة من خلال استعراض تجارب ملهمة.

وتطرق العلي في كلمته إلى أول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو الدولية، التي كانت عام 1970 في أوساكا، وهو ما يعبر عن مدى اهتمام القيادة بالحضور والمشاركة في مختلف المحافل الدولية الجامعة لمختلف دول العالم.

وقال: «الاستدامة والتنقل والفرص تمثل محاور إكسبو 2020 وهي عناوين تقع على تماس مباشر مع اهتمامات وأولويات دولتنا خلال المرحلة المقبلة، وسيستقطب المعرض 25 مليون زائر 70% منهم سيكونون من خارج الدولة».

وركزت الجلسة الثالثة على تقديم نصائح ومعارف جديدة للطلبة، وأهمية أن تتملكهم الرغبة في النجاح وخوض غمار مجال ريادة الأعمال، شارك فيها سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخليفة الجزيري، الشريك المؤسس لشركة إي هوم أوتوميشن.