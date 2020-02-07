اخبار الخليج

تركى آل الشيخ يطمأن جمهوره بتحسن حالته الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يطمأن جمهوره بتحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، والرئيس الشرفى للنادى الأهلي جمهوره على "تويتر"، جمهوره عن حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية قبل يومين.

وقال تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يالله لك الحمد ولك الشكر اليوم أحس إني غير".


 

وكان المستشار تركى آل الشيخ، ظهر في فيديو بعد إجراءه العملية الجراحية بإحدى المستشفيات في  مدينة نيويورك لإزالة ورم، وتوجه بالشكر إلى كل من سأل عنه خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير .. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

وكان قد علق تركى آل الشيخ عقب فوز الاحمر على بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى، قائلا" مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي و الي يلعب معنا يستحمل " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركى آل الشيخ يطمأن جمهوره بتحسن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا