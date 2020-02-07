شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على مواقع هامة غرب الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية . أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" أن "القوات تمكنت من تحرير جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة له فى جبهة المحزمات غرب الجوف، من سيطرة الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه جبال الواغرة".

وحسب بيان الجيش، "أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم". وأشار البيان إلى "تدمير مقاتلات التحالف بعدد من الغارات، عربات للحوثيين، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات".

كانت قوات الجيش اليمنى قد استهدفت عددا من عناصر مليشيا الحوثى المدعومة من إيران اليوم الخميس، غربى محافظة الجوف، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن قوات الجيش استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية فى منطقة "المحزمات" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب"، غربى المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، لم يتم إحصاؤهم بعد.

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كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، آليات قتالية تابعة للمليشيا المتمردة، فى المنطقة ذاتها، كبدتها خسائر فى الأروح والعتاد، كما أحبطت قوات الجيش اليمنى محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، فى جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، وأجبرتها على التراجع والفرار.

أعلنت مصادر طبية رسمية فى اليمن تابعة للإعلام العسكرى، مقتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي الحديدة.