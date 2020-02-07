إعلام عبري: اتصالات سرية لتنسيق لقاء بين نتنياهو وبن سلمان

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365- صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت عن "دبلوماسي عربي كبير"، قوله إن قمة ستعقد في القاهرة

- المصدر قال إن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يجري اتصالات مكوكية لعقد القمة منذ شهور"

- الصحيفة ذكرت أنه سيشارك في القمة واشنطن وإسرائيل والإمارات والسودان والبحرين وعُمان

- لم يصدر على الفور تعليقات فورية من الدول المذكورة، حول ما أوردته الصحيفة العبرية

نقلت الصحافة الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي، قوله إن اتصالات مكثفة تجري لعقد قمة في العاصمة المصرية القاهرة، تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يجري اتصالات مكوكية لعقد القمة منذ عدة شهور".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي لم تسمه وصفته بـ "الكبير"، قوله إن "اتصالات مكثفة، تجري بين واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية لعقد قمة القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وذكرت الصحيفة، أن القمة المزعومة "قد تعقد حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في آذار (مارس) المقبل".

وأشار المصدر إلى أن "الإمارات والسودان والبحرين وعُمان، ستشارك في القمة أيضا".

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ولفتت الصحيفة إلى أن الأردن دُعي للمشاركة في القمة، لكن الملك عبد الله لم يؤكد مشاركته، لأنه يريد مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة، بحسب المصدر.

ولم يصدر على الفور تعليقات فورية من الدول المذكورة، حول ما أوردته الصحيفة العبرية.



وأوضح المصدر أن الملك عبد الله يتواصل مع السلطة الفلسطينية بشأن ذلك، مشيرًا أن إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على مشاركة الرئيس عباس في القمة.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن "القيادة الفلسطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل".

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، نقل موقع "أكسوس"، أن اجتماعا ثلاثيا سريا عقد في البيت الأبيض، ضم إسرائيل والإمارات، وأنه يعد خطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقوية العلاقات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.