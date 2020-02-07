سرايا القدس: عمليات القدس والضفة رفض شعبي لـ"صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365 قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، إن العمليات بالضفة والقدس "هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن وتهويد المقدسات". جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأبو حمزة، الناطق باسم "سرايا القدس"، عبر حسابه في موقع تويتر. وأضاف "وليعلم العدو أن سرايا القدس، تتابع عن كثب ما يجري". Advertisements ودعا أبو حمزة، كافة المقاومين الفلسطينيين لحمل السلاح، ومهاجمة الحواجز الإسرائيلية، وأن "يباشروا حالة من الاشتباك الشامل والمباشر بما يتوفر لهم من إمكانيات". وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة. ويتوقع أن تجري في عموم الأراضي الفلسطينية مسيرات غاضبة بعد صلاة الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 12 جنديا أصيبوا في عملية دهس في القدس الغربية الأربعاء، فيما قالت السلطات الفلسطينية إن شرطيا فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية في مركز شرطة جنين بالضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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