الأمم المتحدة ترسل 46 شاحنة مساعدات إلى إدلب السورية

هطاي/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة، قافلة تضم 46 شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووصلت القافلة، الخميس، إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، قبل أن تمر من بوابة جيلوه غوزو الحدودية باتجاه الأراضي السورية.

وعلمت الخليج 365 أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف شخص منذ مطلع 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.