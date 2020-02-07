سفير تركيا: ندعم مساع إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

قال السفير التركي بطرابلس سرهات أكسين، إن بلاده تميّز بين من يعتدي ومن يستخدم حق الدفاع عن النفس في ليبيا، مشددا أن أنقرة تدعم المساعي الدبلوماسية لإحلال الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في كلمة لـ"أكسين" لدى استقباله قادة رأي ووجهاء مناطق طرابلس، والساحل، والوسطى، والجبل، على هامش زيارة أجراها الوفد الخميس، لشكر تركيا على مواقفها الداعمة للشعب الليبي.

وأفاد أكسين خلال اللقاء أن "الصديق الحقيقي يظهر في الأوقات العصيبة، وإن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والشعب الليبي على الدوام".

وأشار إلى أن تركيا وليبيا ترتبطان بروابط تاريخية عميقة، مضيفا أن الهجوم على طرابلس بدأ في 4 أبريل/ نيسان من العام الماضي، وأن أنقرة تقف إلى جانب المدافع عن النفس في مواجهة الطرف المعتدي.

وأكد أن تركيا ستواصل تقديم الدعم لحكومة الوفاق الليبية الشرعية، مشيرا أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا يميل للحوار من خلال تهربه من مؤتمري موسكو وبرلين.

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ولفت إلى أنه من المزمع بدء مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج إيجابية.

من جانبه، أعرب أبو بكر إبراهيم التلو، وهو أحد وجهاء منطقة زوارة، عن بالغ شكره لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، جراء موقفها الوطني والشجاع من ليبيا.

وأضاف إن موقف تركيا الحازم غّير من المعادلة بالمنطقة، ودفع العالم أجمع للتحرك، حيث لم يحرك ساكنا ولم يجرِ أي مؤتمر حول ليبيا، لغاية قيام تركيا بالخطوة الأولى.

بدوره، أفاد ممثل طرابلس، عمر محمد ديربي، أن التاريخ سيسجل وقوف تركيا إلى جانب الشعب الليبي بغية حماية المدنيين.

وفي الختام قدم الوفد الليبي وثيقتي شكر للسفير التركي، إحداهما لشخصه، والثانية لكي يسلمها للرئيس رجب طيب أردوغان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.