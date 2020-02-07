رئيس كردستان العراق: قتل المتظاهرين "جريمةٌ فاضحة"

العراق / يحيى شعلان/ الخليج 365

أدان رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الخميس، قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، معتبرا أن هذه الاعتداءات "جريمة فاضحة" وسلب لحرية المواطنين.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الإقليم اطلعت عليه الخليج 365، تعليقا على أحداث مدينة النجف الأربعاء.

وقال بارزاني: "ندين استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، التظاهرات السلمية المدنية حق دستوري مكفول، وقتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم جريمة فاضحة، وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين".

وأضاف: "في الوقت الذي ندعو فيه إلی إيقاف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشروعة وغير القانونية، نكرر دعمنا للمطالب المشروعة للمتظاهرين في تأمين الخدمات والرفاهية وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي".

وتابع: "علی الجميع أن يفهم أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة ولا معالجتها، وفي الوقت عينه وبغية إنهاء هذه الأزمة، ندعو إلی حسم عملية تشكيل الكابينة الجديدة بأسرع وقت".

وقتل 11 متظاهرا وأصيب 122 آخرون، الأربعاء، في هجوم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق"، على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف (جنوب)، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصادر طبية وشهود عيان.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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