الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لـ"صفقة القرن" المزعومة

أيسر العيس/ الخليج 365

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رفضه لصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس، من وزيرة خارجية النرويج، إيني أريكسن سورايد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال عباس، إن رفض "صفقة القرن" ينبع من كونها "تخالف قرارات الشرعية الدولية كافة، والقانون الدولي والأسس التي قامت عليها العملية السياسية".



وثمّن عباس، "موقف النرويج المستند إلى المبادئ الأساسية للعملية السياسية، وأهمها حل الدولتين واحترام قرارات الشرعية الدولية".

Advertisements

بدورها، شددت وزيرة الخارجية النرويجية على موقف بلادها، "الداعم لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل، على أساس حل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى قاعدة الشرعية الدولية".

وأشارت سورايد، إلى "ضرورة حل قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات وفق القانون الدولي، وأن أية مبادرة يجب أن تكون وفق المعايير المتفق عليها دولياً ووفق قرارات مجلس الأمن".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطوط الرئيسية لخطته التي يرفضها الفلسطينيون، تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.