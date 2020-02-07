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مواطن يبتكر قناعاً للوقاية من خطر الفيروسات

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مواطن من ابتكار قناع (فلتر) يمنع دخول الهواء وخروجه من مكان واحد، ما يجعله مقاوماً لاستقبال الفايروسات، ومنها فايروس “كورونا الجديد”.

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وأطلق المبتكر عطية شنان على اختراعه اسم “فلتر الوقاية الذكية – غوش 3″، وهو عبارة عن قناع مزود بستة فلاتر موجودة في طوق حول الرقبة تنقي الهواء الخارِج.

يذكر أن القناع الجديد يوصِل الهواء إلى مستخدمه من الخلف بعد تنقيته؛ ما يمنع وصول هواء من الأمام قد يكون قادماً من شخص مصاب بفايروس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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