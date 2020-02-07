شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يبتكر قناعاً للوقاية من خطر الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مواطن من ابتكار قناع (فلتر) يمنع دخول الهواء وخروجه من مكان واحد، ما يجعله مقاوماً لاستقبال الفايروسات، ومنها فايروس “كورونا الجديد”.

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وأطلق المبتكر عطية شنان على اختراعه اسم “فلتر الوقاية الذكية – غوش 3″، وهو عبارة عن قناع مزود بستة فلاتر موجودة في طوق حول الرقبة تنقي الهواء الخارِج.

يذكر أن القناع الجديد يوصِل الهواء إلى مستخدمه من الخلف بعد تنقيته؛ ما يمنع وصول هواء من الأمام قد يكون قادماً من شخص مصاب بفايروس.