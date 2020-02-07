شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تستر تجاري بمجال المقاولات في الرياض.. عقوبة صارمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر على وافد من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين المتستر للوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات وأعمال الجبس والصيانة بمدينة الرياض.

كما بينت الأدلة ملكية الوافد للمنشأة تحت اسم المتستر وكبر حجم تعاملاته المالية في حين يحمل مهنة “فني ديكور” ،بالإضافة إلى توليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك.

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ونشرت “التجارة” ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة بكافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.