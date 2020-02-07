شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 6.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة بإرسالية بطاطس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت 6.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل إرسالية “بطاطس”، وضبطت مستقبليها.

وأشارت الجمارك في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأضافت الجمارك أنها ضبطت 6 أشخاص من مستقبلي الحبوب المخدرة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم وفقا للنظام.

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