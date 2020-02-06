شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطمئن الجميع: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.
وأضافت أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، إذ تم فحص 3195 حالة من الرحلات المباشرة، و1119 من الرحلات غير المباشرة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تُقيّم مستوى الخطر عالميًا وإقليميًا بـ”العالي”، وفي الصين بـ”العالي جدا”.
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