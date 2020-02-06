هذا الموضوع أبل تقدم طلب للحصول على براءة اختراع لجهاز قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
قامت شركة أبل بتقديم براءة اختراع جديدة لجهاز قابل للطي، وعلى ما يبدو، فإن أبل لا تريد أن تجعل هذا الأمر محصورًا على الهواتف فقط، إذ أن طلب براءة الاختراع يتضمن بنود لتوسيع الأمر ليشمل الأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة.
ووفقًا للتصميم المصطحب ببراءة الاختراع، فإن الجهاز سيضم مفصلات مرنة تفصل بين الأجزاء الأولى والثانية، حيث سيضم الجزء المرن نسيجا متطورًا.
والميزة بهذا التصميم هو أن هذه الخاصية تتيح ثني الشاشة المرنة بزاوية أوسع، دون حدوث تلف أو تجعد لها. ومن الجدير بالذكر أن شركة موتورولا قد استخدمت تصميم فريد مشابه لهذا مع هاتف Motorola Razr.
من الواضح أن شركة أبل مهتمة جدًا بمستقبل الأجهزة القابلة للطي، وتتخذ خطوات جادة تجاه الأمر.
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هذا الموضوع أبل تقدم طلب للحصول على براءة اختراع لجهاز قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
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