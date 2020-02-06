شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: تعرضنا لمحاولات تسلل الكترونى متزايدة وننجح فى التصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الحربى رئيس أمن المعلومات فى شركة أرامكو السعودية لرويترز اليوم الخميس، إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكترونى متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019، وإن الشركة نجحت حتى الآن فى التصدى لكل هذه المحاولات.

وأضاف الحربى لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة فى محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح بشدة فى منع هذه الهجمات بقدر الإمكان فى مراحلها الأولى".

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وقال "نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر"، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.