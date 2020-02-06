السودان.. مظاهرة أمام تجمع المهنيين تطالب بمحاسبة البرهان

الخرطوم/ الخليج 365

تظاهر عشرات من لجان المقاومة بالسودان، الخميس، أمام مقر "تجمع المهنيين" بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم التزام التجمع بأهداف الثورة ومحاسبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، للقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وردد المتظاهرون، شعارات "تجمع المهنيين لا يمثلنا"، و"تجمع المهنيين يسقط بس"، كما أحرقوا إطارات السيارات أمام مقر التجمع، وفق مراسل الخليج 365.

وترى لجان المقاومة، أن تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، يستخدمها في تحريك المظاهرات والمواكب، دون الالتزام بأهداف الثورة، وعدم الخروج عن مسارها.

ولجان المقاومة، تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون أول 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.

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والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

والثلاثاء، رفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" المزعومة.

وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

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