بسبب "صفقة القرن".. قلق أممي من تصاعد العنف بالقدس والضفة

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي شهدتها القدس وعدة مدن فلسطينية بالضفة الغربية، على خلفية الإعلان عن "صفقة القرن" المزعومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 12 جنديا أصيبوا في عملية دهس في القدس الغربية خلال ساعات المساء، فيما قالت السلطات الفلسطينية إن شرطيا فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية في مركز جنين بالضفة.

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وفي تصريحات إعلامية، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية إزاء أعمال العنف في المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية، ونسعى لأن نبقى على اتصال مع الأطراف المعنية في كلا الجانبين".

وأضاف: "نأمل أن يبذل قادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قصارى جهودهما من أجل ضمان ضبط النفس في الجانبين".

وفي 28 يناير/ كانون أول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط الرئيسية لخطته التي يرفضها الفلسطينيون، تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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