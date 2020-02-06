فرنسا تدعو لوقف الأعمال العدائية في إدلب

باريس/ يوسف أوزجان / الخليج 365
دعت فرنسا، الخميس، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: "ندعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في إدلب، وهناك مسؤوليات خاصة على عاتق حلفاء نظام الأسد في هذا الصدد".
وأعربت عن قلقها من تزايد التوترات في المنطقة بعد هجمات نظام الأسد على النقاط التركية التي أنشأت وفقاً لاتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وأشارت أن هجمات نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين مخالفة للقانون الإنساني الدولي، مشيرة أن الهجمات تزيد من الأزمة الإنسانية في سوريا، كما أنها تعرض العملية السياسية للخطر.
والإثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قواتنا ردّت فورا على مصادر النيران.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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