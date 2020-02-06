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النصر يقع في فخ التعادل أمام الفتح

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سقط نادي النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير لكرة القدم.

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62، وأدرك لاعب الفتح علي الحسن التعادل لنادي الفتح في الدقيقة 70، واستمر السجال بين الفريقين إلى نهاية المباراة ليبقى نادي النصر في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، والفتح في المركز الخامس عشر بإحدى عشر نقطة.

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