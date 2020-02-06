- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
سقط نادي النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62، وأدرك لاعب الفتح علي الحسن التعادل لنادي الفتح في الدقيقة 70، واستمر السجال بين الفريقين إلى نهاية المباراة ليبقى نادي النصر في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، والفتح في المركز الخامس عشر بإحدى عشر نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقع في فخ التعادل أمام الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.