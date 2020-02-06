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صحيفة الخليج الالكترونية
قال برنامج “حساب المواطن”، إنه لا يمكن زيادة الدعم المقدم للمواطنين، وذلك في اقتراضهم أموالا من البنوك أو حال تقاعدهم.
وأضاف البرنامج عبر حسابه على”تويتر”إنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، عند صرف الدعم للمستحقين.
وورد إلى «حساب المواطن» تساؤلا من أحد المستفيدين الذي قال : «أنا متقاعد وعلي أقساط للبنك.. هل يزيد المبلغ المستحق لي من حساب المواطن بحكم أن عندي أقساط».
ورد الحساب: «لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله».
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم للمقترضين والمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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