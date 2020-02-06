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أمن الدولة يحذر من الأفكار الدخيلة والشائعات المغرضة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناقش اللواء المهندس بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أبرز مهددات الأمن الوطني في ، وذلك في محاضرة توعوية لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء.

وأوضح عطية، خلال المحاضرة، أن من أبزر المهددات، الأفكار الدخيلة والفساد والمخدرات والإشاعات المغرضة، لما فيها من سلبيات وأضرار على الأفراد والوطن.

وأكد اللواء عطية على أهمية مفاهيم الأمن الوطني وطرق اكتشاف المهددات، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والنصح، مؤكداً أن الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الصحيحة ما يسهم في سير الأمور بشكل أفضل.

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