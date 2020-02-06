شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطل يضرب "فيسبوك ماسنجر" في مناطق عديدة بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 ضرب عطل كبير تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مساء اليوم الخميس، في مناطق عديدة بالعالم.

وأظهر موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في "ماسنجر" في أماكن عديدة بالعالم.

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