دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ZTE تكشف رسمياً عن هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وذاكرة LPDDR5 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ZTE رسمياً عن هاتف Axon 10s Pro، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865، ويدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، وUFS 3.0 في السعة التخزينية، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

تقدم شركة ZTE إصدارها الجديد Axon 10s Pro بمجموعة من التكوينات الرائدة، لدعم أفضل آداء في الهاتف، حيث يعد أول هاتف يعلن عنه رسمياً برقاقة Snapdragon 865، كما يأتي بإختيارين في الذاكرة العشوائية 6 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويجمع هاتف Axon 10s Pro بين ذاكرة LPDDR5، وسعة UFS 3.0، لذا سيكون من بين الإصدارات الأولى المستخدمة لمعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما تدعم ZTE الذاكرة بكلاً من RAM-Booster و FS-Booster لتحسين سرعة آداء قراءة وكتابة البيانات، كما يضم الهاتف برمجيات MiFavor 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

أيضاً إلى جانب دعم هاتف Axon 10s Pro الإتصال بشبكات 5G، يأتي أيضاً بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6، كما تدعم تقنية Link-Booster في الهاتف الجمع بين الشبكات المحلية والشبكات الخلوية لدعم إتصال ثابت وبإستقرار أفضل بنسبة 50%.

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ويضم هاتف Axon 10s Pro شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلى جانب نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Axon 10s Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، وأخر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 125 درجة.

Axon 10s Pro يضم سماعات ستريو مع DTS: X Ultra، كما يختفي مدخل 3.5مم للسماعات من تصميم الهاتف، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن Quick Charge 4+، إلا أن الشركة لم تؤكد على ميزة الشحن اللاسلكي، كما تكشف الشركة لاحقاً عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع ZTE تكشف رسمياً عن هاتف Axon 10s Pro بمعالج Snapdragon 865 وذاكرة LPDDR5 ظهر على التقنية بلا حدود.