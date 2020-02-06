لا تزال مبيعات ساعة آبل تحظى بنمو متسارع ليس فقط على سلم أكثر الساعات الذكية مبيعاً خلال 2019 بل بكونها تخطت بمبيعاتها عدد مبيعات علامات الساعات السويسرية الشهيرة خلال العام الماضي.
في أخر احصائيات Strategy Analytics أشار تقرير للشركة إلى شحنات آبل وصلت لأكثر من 31 مليون ساعة Apple Watch خلال 2019 بمعدل زيادة سنوي وصل 36% بينما في المقابل تقلصت شحنات ساعات علامات الساعات السويسرية الشهيرة مثل Swatch و TAG Heuer بنسبة 13% بحجم مبيعات وصل 21.1 مليون ساعة خلال العام الماضي.
ولجأت Strategy Analytics في تقريرها لإحصاء عدد ساعات آبل المباعة خلال إلى متاجر التجزية وشركاء آبل في الوقت الذي لم تفشي فيه الشركة بتقريرها المالي الرسمي عدد شحنات ساعاتها الذكية العالمي في 2019.
فيما وضح Neil Mawston أحد المدراء التنفيذين في شركة تحليل السوق إلى أن الساعات الكلاسيكية تلقى رواجاً أكبر عند كبار السن من المستهلكين بينما يلجأ الشباب إلي اقتناء الساعات الذكية بشكل أكبر.
بينما وضح التقرير إلى أن علامات الساعات السويسرية مثل Swatch وTissot تفي خسارة مستمرة للحرب الدائرة في سوق الساعات؛ في الوقت الذي توفر فيها آبل ساعاتها بقنوات بيع أوسع وتلبي احتياجات المستهلكين الشباب في ظل تنامي سوق الساعات الذكية.
المصدر
The Verge
التدوينة شركة آبل باعت أكثر من 31 مليون ساعة ذكية خلال 2019 (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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