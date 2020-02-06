هواوي تقاضي Verizon لانتهاكها العديد من براءات الاختراع الخاصة بها

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تقاضي Verizon لانتهاكها العديد من براءات اختراع الخاصة بها

في خضم الحرب التجارية الدائرة بين قطبي التجارة العالميين الولايات المتحدة والصين والتي كان لها جل الأثر على شركة هواوي الصينية بوضعها على قائمة الحظر الأمريكي.

أعلنت الشركة الصينية عن رفعها دعوى قضائية على شركة Verizon الأمريكية بداعي انتهاكها براءات اختراعات تمتلكها لتشكل بذلك ضربة مرتدة على الجانب الأمريكي في ظل معاناتها من العقوبات.

وفي نص الدعوى التي رفعهتا الشركة في محاكم المقاطعات الشركية والعربية لتكساس، زعمت هواوي انتهاك Verizon لـ 12 براءة احتراع مملوكة لها دون إذن منها او تصريح باستخدامها.

حيث تعلقت براءات الاختراع لتقنيات توصيل الشبكات وارسال واستقبال البيانات وأجهزة عرض النطاقات الواسعة لكن أي منها كان ينمتي لتقنيات شبكات اتصال الخامس التي تتميز فيها الشركة الصينية كما أشار أحد الأشخاص المطلعين على الأمر حسب موقع The Verge.

هواوي من أكير مصنعي شبكات وأجهزة الاتصالات عالمياً

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تعد فيه شركة هواوي أكبر مصنعي أجهزة وشكبات الاتصال عالمياً حيث تستمثر بشكل كبير في أغراض البحث والتطوير والتي وصلت لحوالي 15 مليار دولار خلال عام 2018.

فمنذ 2015 استقلبت الشركة 1.4 مليار دولار من رسوم استخدام براءات اختراعها فيما دفعت أكثر من 6 مليارات دولار من أجل استخدام براءات اختراع تم تطويرها من قبل نظرائها من الشركات التقنية بشكل قانوني حسب ما جاء في بيانها، مشيرة أيضاً إلى أن 80% من مجمل الرسوم التي دفعتها ذهبت لشركات أمريكية.

وأضافت هواوي إلى أن Verizon لطالما استفادت في أجهزتها ومنتجاتها من براءات اختراعها على مر السنين، وأن شركتهم أبرمت مفاوضات ناجحة لترخيص استخدام براءات الاحتراع مع العديد من الشركات؛ لكن في حال فشلت المفاوضات فلا حل سوى اللجوء للقانون لتسوية الانتهاكات.

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فيما ترجع بداية الخلاف بين الشركتين الصينية والأمريكية إلى بداية العام الماضي حيث أشار تقرير سابق لوول ستريت جونال إلى مطالبة هواوي غريتمها بدفع تراخيص لأكثر من 200 براءة اختراع فيما يقدر المبلغ المطلوب بأكثر من مليار دولار. أما من جانب Verizon فهي لم تدلي بأي تصريح بعد حول هذه القضية.

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المصدر

The Verge

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