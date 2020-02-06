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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبه رشاوى بصفقات إيرباص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أعلنت اليوم الخميس فتح الباب لاستقبال أى معلومات عن شبه رشاوى فى صفقات طائرات إيرباص تكون ذات صلة بأطراف كويتية.
وقال محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة، إن نزاهة بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التى تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.
كان ممثلو إدعاء قالوا فى 31 يناير، إن إيرباص رشت مسؤولين عموميين وأخفت المدفوعات فى إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبى على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن التحقيقات التى أجروها شملت صفقات فى عدد من الدول، من بينها الكويت، وقال المتحدث باسم نزاهة إن الهيئة قد تستدعى أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطانى فى جمع الأدلة والمعلومات.
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