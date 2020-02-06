شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بتقديم مساعدات عاجلة للصين للإسهام في تجاوز آثار فايروس “كورونا”، وذلك خلال اتصاله هاتفيًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

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وأعرب خادم الحرمين عن مشاركة الرئيس والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفايروس.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.