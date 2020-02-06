السيسي يطلب إعادة إنتاج "القطن" وصناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبعض الوزراء والمسؤولين استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإنتاج القطن.

ووجه الرئيس المصري "بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن "الاجتماع شهد استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية".

كما تم خلال الاجتماع "عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس".