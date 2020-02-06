اتفاقيات بين الإمارات والسنغال

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أبوظبي: وقّعت الإمارات والسنغال في أبوظبي الخميس اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التطوير والتحديث الحكومي والتعليم ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التنسيق الفني والعسكري والإنساني.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وماكي سال رئيس السنغال، مراسم تبادل الاتفاقيات.

في موازاة ذلك، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أمادو باه وزير الخارجية السنغالي وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية السنغال.

Advertisements

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات منها الاقتصادية والتنموية والأمنية والطاقة.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان رسمي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على "العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والسنغال والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك".