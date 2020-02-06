الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات للصين لمواجهة كورونا

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أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بالرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره للملك سلمان على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة الفيروس.