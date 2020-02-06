عاجل.. العراق يفتح تحقيقا فى أحداث النجف

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أمر عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، بفتح تحقيق في أحداث النجف، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وشهدت التظاهرات العراقية، أمس الأربعاء، إصابة العشرات من المتظاهرين، إثر اشتباكات وقعت مع "القبعات الزرقاء" التابعة للتيار الصدري في ساحة اعتصام النجف، جنوبي العراق، وحرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة ذاتها.

وكان أنصار مقتدى الصدر تبنوا ارتداء القبعات الزرقاء، فيما قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء "القبعات الحمراء" ردا عليهم.

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مقدم من: دار الأخبار